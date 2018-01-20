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IMSA сделала версию Mercedes-AMG S63 ещё более космическим
Четырёхлитровый битурбо-мотор V8, поступая с завода, генерирует 612 лошадиных сил (крутящий момент составляет 900 Нм). Вместе с этим тюнер IMSA смог снять 720 лошадиных сил (крутящий момент 990 Нм).

IMSA сделала версию Mercedes-AMG S63 ещё более космическим

Это стало возможным за счёт кастомного турбокомпрессора, катализатора и выхлопной системы из нержавеющей стали. Версия Mercedes-AMG S63 первую сотню набирает за 3,5 сек. Это на 0,2 сек меньше, чем требуется BMW M760Li xDrive. IMSA к сожалению не сказал, насколько быстрей стало модифицированное авто.

Изменения по кузову авто являются минимальными. Роскошная версия седана получает ряд аэро-элементов спереди и сзади из углеродного волокна. По словам специалистов данное авто выиграло в аэродинамике. Ещё одним дополнением являются новые колёса на двадцать один дюйм.

Хотя изменения кажутся не такими кардинальными в сравнении с Brabus, тюнер IMSA придала стандартной версии Mercedes-AMG S63 определённый шарм, а также изюминку.
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Добавил: tantan61 Вчера, 19:50
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