IMSA сделала версию Mercedes-AMG S63 ещё более космическим

Это стало возможным за счёт кастомного турбокомпрессора, катализатора и выхлопной системы из нержавеющей стали. Версия Mercedes-AMG S63 первую сотню набирает за 3,5 сек. Это на 0,2 сек меньше, чем требуется BMW M760Li xDrive. IMSA к сожалению не сказал, насколько быстрей стало модифицированное авто.Изменения по кузову авто являются минимальными. Роскошная версия седана получает ряд аэро-элементов спереди и сзади из углеродного волокна. По словам специалистов данное авто выиграло в аэродинамике. Ещё одним дополнением являются новые колёса на двадцать один дюйм.Хотя изменения кажутся не такими кардинальными в сравнении с Brabus, тюнер IMSA придала стандартной версии Mercedes-AMG S63 определённый шарм, а также изюминку.