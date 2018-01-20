Honor View 10 получит ПО для распознавания лиц при снятии блокировки
В прошлом месяце китайский производитель смартфонов Huawei презентовал свое новое мобильное устройство Honor View 10. Недавно представители китайской компании сообщили о том, что смартфон получит специальное ПО, которое позволит пользователю снимать блокировку экрана посредством сканирования лица.
Стоит напомнить, что в основе аппаратного обеспечения Honor View 10 лежит однопроцессорная система Kirin 970. Дисплей девайса имеет соотношение сторон 18:9, а его диагональ составляет 6 дюймов.
Производитель решил разработать и выпустить специальное программное обеспечение для всех смартфонов Honor View 10. Данное обновление добавит в список опций возможность сканирования лица. Таким образом, пользователи смогут снимать блокировку девайса по методу FaceID.
По данным разработчиков, чтобы настроить программу как следует, необходимо дать возможность фронтальной камере просканировать лицо с разных углов. Также важно чтобы глаза были открытыми.
Стоит напомнить, что в основе аппаратного обеспечения Honor View 10 лежит однопроцессорная система Kirin 970. Дисплей девайса имеет соотношение сторон 18:9, а его диагональ составляет 6 дюймов.
Производитель решил разработать и выпустить специальное программное обеспечение для всех смартфонов Honor View 10. Данное обновление добавит в список опций возможность сканирования лица. Таким образом, пользователи смогут снимать блокировку девайса по методу FaceID.
По данным разработчиков, чтобы настроить программу как следует, необходимо дать возможность фронтальной камере просканировать лицо с разных углов. Также важно чтобы глаза были открытыми.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 19:10