Honor View 10 получит ПО для распознавания лиц при снятии блокировки

Стоит напомнить, что в основе аппаратного обеспечения Honor View 10 лежит однопроцессорная система Kirin 970. Дисплей девайса имеет соотношение сторон 18:9, а его диагональ составляет 6 дюймов.Производитель решил разработать и выпустить специальное программное обеспечение для всех смартфонов Honor View 10. Данное обновление добавит в список опций возможность сканирования лица. Таким образом, пользователи смогут снимать блокировку девайса по методу FaceID.По данным разработчиков, чтобы настроить программу как следует, необходимо дать возможность фронтальной камере просканировать лицо с разных углов. Также важно чтобы глаза были открытыми.