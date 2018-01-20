Премьера Nissan Juke новой генерации перенесена на август 2018 года

Дебют новинки состоится в августе текущего года. Внешность авто будет иметь массу сходств с концептуальной версией Nissan Gripz. Компания Nissan опять перенесла дату премьеры Nissan Juke новой генерации на август 2018 года. Внешность Nissan Juke во многом будет схожей с концептуальным современным кроссовером Nissan Gripz. Новую версию наделят производственной платформой CMF-B. Колёсная база станет больше на 50 мм. Авто Nissan Juke не наделят дизельными моторами. Их заменит гибридная установка типа e-Power.Согласно ожиданиям, моторная линейка будет включать 1,0-литровые и 1,6-литровые бензиновые моторы с турбонаддувом. В РФ Nissan Juke актуальной генерации предложен с 1,6-литровым безальтернативным и передним приводом на 177 лошадиных сил.