Премьера Nissan Juke новой генерации перенесена на август 2018 года
Японская автокомпания Nissan раньше собиралась презентовать обновленную версию кроссовера Nissan Juke весной текущего года, но публичную премьеру опять пришлось перенести.
Дебют новинки состоится в августе текущего года. Внешность авто будет иметь массу сходств с концептуальной версией Nissan Gripz. Компания Nissan опять перенесла дату премьеры Nissan Juke новой генерации на август 2018 года. Внешность Nissan Juke во многом будет схожей с концептуальным современным кроссовером Nissan Gripz. Новую версию наделят производственной платформой CMF-B. Колёсная база станет больше на 50 мм. Авто Nissan Juke не наделят дизельными моторами. Их заменит гибридная установка типа e-Power.
Согласно ожиданиям, моторная линейка будет включать 1,0-литровые и 1,6-литровые бензиновые моторы с турбонаддувом. В РФ Nissan Juke актуальной генерации предложен с 1,6-литровым безальтернативным и передним приводом на 177 лошадиных сил.
Дебют новинки состоится в августе текущего года. Внешность авто будет иметь массу сходств с концептуальной версией Nissan Gripz. Компания Nissan опять перенесла дату премьеры Nissan Juke новой генерации на август 2018 года. Внешность Nissan Juke во многом будет схожей с концептуальным современным кроссовером Nissan Gripz. Новую версию наделят производственной платформой CMF-B. Колёсная база станет больше на 50 мм. Авто Nissan Juke не наделят дизельными моторами. Их заменит гибридная установка типа e-Power.
Согласно ожиданиям, моторная линейка будет включать 1,0-литровые и 1,6-литровые бензиновые моторы с турбонаддувом. В РФ Nissan Juke актуальной генерации предложен с 1,6-литровым безальтернативным и передним приводом на 177 лошадиных сил.
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Добавил: tantan61 Вчера, 19:00