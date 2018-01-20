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Правительство распорядилось выделить бюджетникам 14,5 млрд руб., согласно указам президента
Правительство решило увеличить ассигнования на выплату госслужащим накануне выборов. С этой целью дополнительно направлено 14,5 млрд рублей.

В 2018 году правительство увеличит бюджетное ассигнование, предусмотренное Минфином в российском бюджете на период до 2020 года. Это увеличение составит 14,5 млрд рублей для повышения зарплаты труда работникам бюджетной сферы, в связи с предыдущими указами президента страны.

Владимир Путин в 2017 году подписал указы о повышении зарплат государственным служащим, дипломатическим сотрудникам и работникам юстиции. В среднем доплаты составляют 4% от окладов, что в целом даст необходимую корреляцию в соотношении с увеличением уровня инфляции. По данным Минфина и Центробанка, инфляция в этом году составит 4% и более.

Правительство распорядилось выделить бюджетникам 14,5 млрд руб., согласно указам президента
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 13:09
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