Правительство распорядилось выделить бюджетникам 14,5 млрд руб., согласно указам президента

В 2018 году правительство увеличит бюджетное ассигнование, предусмотренное Минфином в российском бюджете на период до 2020 года. Это увеличение составит 14,5 млрд рублей для повышения зарплаты труда работникам бюджетной сферы, в связи с предыдущими указами президента страны.Владимир Путин в 2017 году подписал указы о повышении зарплат государственным служащим, дипломатическим сотрудникам и работникам юстиции. В среднем доплаты составляют 4% от окладов, что в целом даст необходимую корреляцию в соотношении с увеличением уровня инфляции. По данным Минфина и Центробанка, инфляция в этом году составит 4% и более.