Пострадавшая девочка после нападения на школу в Бурятии находится в коме

По словам Самбуева, состояние девочки медики оценивают как тяжелое. В данное время она подключена к искусственной вентиляции легких. При этом еще одной девочке-подростку будут проводить на кисти микрохирургическую операцию. Глава Минздрава также рассказал представителям СМИ, что подросток, который напал на учеников седьмого класса бурятской школы, после проведённого хирургического вмешательства пришел в сознание.Стоит напомнить, что один из учеников девятого класса пришел в школу с коктейлем Молотова и топором. Парень ворвался в класс и напал на семиклассников. После происшествия пострадали восемь человек, а также и сам нападавший