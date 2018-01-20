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Пострадавшая девочка после нападения на школу в Бурятии находится в коме
Глава регионального Министерства здравоохранения Дамбинима Самбуев оповестил, что одна из девочек, которая пострадала вследствие нападения на бурятскую школу, сейчас находится в коме.

Пострадавшая девочка после нападения на школу в Бурятии находится в коме

По словам Самбуева, состояние девочки медики оценивают как тяжелое. В данное время она подключена к искусственной вентиляции легких. При этом еще одной девочке-подростку будут проводить на кисти микрохирургическую операцию. Глава Минздрава также рассказал представителям СМИ, что подросток, который напал на учеников седьмого класса бурятской школы, после проведённого хирургического вмешательства пришел в сознание.

Стоит напомнить, что один из учеников девятого класса пришел в школу с коктейлем Молотова и топором. Парень ворвался в класс и напал на семиклассников. После происшествия пострадали восемь человек, а также и сам нападавший
Происшествия
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:47
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