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Афроамериканку Джанет Эппс вывели из состава экипажа МКС
Бывшая сотрудница ЦРУ и действующий астронавт NASA Джанет Эппс должна была стать первой афроамериканкой, которая провела бы около шести месяцев на Международной космической станции. Тем не менее, в космическом агентстве было решено вывести ее из состава экипажа для МКС.

Афроамериканку Джанет Эппс вывели из состава экипажа МКС


Таким образом, Джанет Эппс определили в Космический центр имени Джонсона. По словам Брэнди Дин, представителя NASA, Эппс была выведена и состава экипажа по личным причинам, но в агентстве уточнять не будут по каким именно.

Несмотря на это в NASA считают, что перспектива полета в будущем для афроамериканки Эппс все же есть. На данный момент женщину заменят бортовым медиком Сереной Оньон-Чэнселлор. Сообщается, что она изначально была представлена как дублер Джанет Эппс.

Что касается самой Джанет, то на борту МКС она должна была стать бортинженером. Женщина отлично разбирается в авиационной и космической технике.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 18:30
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