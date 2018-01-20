Афроамериканку Джанет Эппс вывели из состава экипажа МКС

Таким образом, Джанет Эппс определили в Космический центр имени Джонсона. По словам Брэнди Дин, представителя NASA, Эппс была выведена и состава экипажа по личным причинам, но в агентстве уточнять не будут по каким именно.Несмотря на это в NASA считают, что перспектива полета в будущем для афроамериканки Эппс все же есть. На данный момент женщину заменят бортовым медиком Сереной Оньон-Чэнселлор. Сообщается, что она изначально была представлена как дублер Джанет Эппс.Что касается самой Джанет, то на борту МКС она должна была стать бортинженером. Женщина отлично разбирается в авиационной и космической технике.