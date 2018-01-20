Федеральные ведомства США прекратили работу вследствие отсутствия средств

Суть в том, что в Конгрессе пока не утвердили полноценный бюджет на текущий год. Ещё до процедурного голосования по документу, предусматривающему временное финансирование правительства, стало ясно, что оно будет проваленным. В итоге сторонники законопроекта не смогли набрать 60 голосов, необходимых для ограничения времени проведения дебатов. Только после данной процедуры можно документ поставить на окончательное голосование. Администрация Трампа в случившемся обвинила представителей Демпартии. По мнению администрации, политика в данном случае для них была важней вопросов национальной безопасности.Согласно главным требованием демократов, в бюджет включили меры, направленные на иммиграцию. Уже отреагировали республиканцы, которые отказались заниматься переговорами касательно статуса мигрантов.