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Федеральные ведомства США прекратили работу вследствие отсутствия средств
В США некоторые ведомства страны приостановил свою работу. Причиной является отсутствие финансирования.

Федеральные ведомства США прекратили работу вследствие отсутствия средств

Суть в том, что в Конгрессе пока не утвердили полноценный бюджет на текущий год. Ещё до процедурного голосования по документу, предусматривающему временное финансирование правительства, стало ясно, что оно будет проваленным. В итоге сторонники законопроекта не смогли набрать 60 голосов, необходимых для ограничения времени проведения дебатов. Только после данной процедуры можно документ поставить на окончательное голосование. Администрация Трампа в случившемся обвинила представителей Демпартии. По мнению администрации, политика в данном случае для них была важней вопросов национальной безопасности.

Согласно главным требованием демократов, в бюджет включили меры, направленные на иммиграцию. Уже отреагировали республиканцы, которые отказались заниматься переговорами касательно статуса мигрантов.
Политика / В мире
Добавил: tantan61 Вчера, 18:10
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