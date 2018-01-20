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Мадонна осветила в Instagram процесс превращения в блондинку
Известная американская певица Мадонна осветила процесс превращения в блондинку в социальной сети Instagram.

Мадонна осветила в Instagram процесс превращения в блондинку


На соответствующем снимке поп-звезда Мадонна позирует перед камерой крупным планом. Локоны волос певицы покрыты фольгой, которую мастера-колористы используют для окрашивания волос. В комментариях к посту поп-дива уточнила, что идет процесс превращения в блондинку.

Весомую часть пользователей повеселила публикация Мадонны. Они оставили слова похвалы в адрес звезды, которая открыто демонстрирует тонкости своей жизни, а также пожелали ей удачи. Но не обошлось и без тех, кто заострил внимание на возрасте певицы, обозначив, что на снимке знаменитость выглядит «на свои» года, а вот на сцене она кажется гораздо моложе. Публикация Мадонны собрала за короткий промежуток времени более сотни тысяч положительных отметок.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 18:00
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