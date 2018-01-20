Было отмечено, что никто из людей не знает о втором Солнце, хотя оно действительно существует. NASA имеет достаточно информации, однако предпочитает не разглашать ее населению Земли, хотя оно привыкло искажать истину. Даже на старинных гравюрах можно заметить такое изображение, так что прохождение Меркурия возле звезды не является научной ошибкой.Пока ученые не могут объяснить подобные аномалии, но некоторые лица предполагают, что вторая звезда может находиться в ином измерении, редко показываясь в нашем мире. Она часто становится невольным вестником приближающейся катастрофы, но пока не укладывается в привычные рамки науки.