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Ученые: В Солнечной системе находятся два светила
Когда коллеги астронома Пола Кокса услышали информацию о двух светилах, находящихся в Солнечной системе, они долго смеялись над его теорией. Однако спустя два года он сделал публичное заявление, подтверждающее его выводы, после чего исследователи сразу заговорили о скрытой планете Нибиру.

Было отмечено, что никто из людей не знает о втором Солнце, хотя оно действительно существует. NASA имеет достаточно информации, однако предпочитает не разглашать ее населению Земли, хотя оно привыкло искажать истину. Даже на старинных гравюрах можно заметить такое изображение, так что прохождение Меркурия возле звезды не является научной ошибкой.

Ученые: В Солнечной системе находятся два светила


Пока ученые не могут объяснить подобные аномалии, но некоторые лица предполагают, что вторая звезда может находиться в ином измерении, редко показываясь в нашем мире. Она часто становится невольным вестником приближающейся катастрофы, но пока не укладывается в привычные рамки науки.

Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 17:30
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