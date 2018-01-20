Ракета Atlas V стартовала с мыса Канаверал с военным спутником GEO-4

Напомним, что изначально запуск должен был состояться двумя днями ранее, но из-за неисправности специалисты из Центра управления полетами отменили миссию. Как сообщалось до этого, причиной стала неисправность в работе системы подачи жидкого кислорода.Тем не менее, вчера компания ULA все-таки провела успешный запуск ракеты Atlas V и даже организовала прямую трансляцию в сети Интернет. На борту носителя был установлен спутник военного назначения GEO-4. Устройство весит 4,5 тонны. Оно необходимо для раннего обнаружения запуска ракет с территории противника.Данный аппарат относиться к одной из важнейших миссий для американской армии SBIRS.