Европейские эксперты предложили увеличить подростковый возраст до 24 лет
Известно, что жители Европы «становятся» взрослыми, достигая 19-летия. Недавно европейские эксперты выступили с предложением увеличить подростковый возраст до 24 лет. Сообщение об этом появилось в издании Lancet.
Европейские специалисты пришли к такому выводу, основываясь на социальных исследованиях: если ранее молодежь становилась взрослой в 19 лет, то теперь это происходит по средним показателям в 24 года.
Но у такого заявления есть и противники, считающие, что принятие такого закона простимулирует еще большую незрелость в поведении молодых людей.
Ученые утверждают, что молодые люди раньше получают образование, семью заводят позже и стареют медленнее. Более того, специалисты отметили дальнейшее развитие человеческого мозга после того, как человек становиться на путь взрослой жизни. Данные Национального бюро статистики показывают, что по средним показателям мужчина и женщина в Англии заключают брак в 32,5 года и 30,6 лет соответственно
Европейские специалисты пришли к такому выводу, основываясь на социальных исследованиях: если ранее молодежь становилась взрослой в 19 лет, то теперь это происходит по средним показателям в 24 года.
Но у такого заявления есть и противники, считающие, что принятие такого закона простимулирует еще большую незрелость в поведении молодых людей.
Ученые утверждают, что молодые люди раньше получают образование, семью заводят позже и стареют медленнее. Более того, специалисты отметили дальнейшее развитие человеческого мозга после того, как человек становиться на путь взрослой жизни. Данные Национального бюро статистики показывают, что по средним показателям мужчина и женщина в Англии заключают брак в 32,5 года и 30,6 лет соответственно
Общество
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 17:15