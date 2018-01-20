Европейские эксперты предложили увеличить подростковый возраст до 24 лет

Европейские специалисты пришли к такому выводу, основываясь на социальных исследованиях: если ранее молодежь становилась взрослой в 19 лет, то теперь это происходит по средним показателям в 24 года.Но у такого заявления есть и противники, считающие, что принятие такого закона простимулирует еще большую незрелость в поведении молодых людей.Ученые утверждают, что молодые люди раньше получают образование, семью заводят позже и стареют медленнее. Более того, специалисты отметили дальнейшее развитие человеческого мозга после того, как человек становиться на путь взрослой жизни. Данные Национального бюро статистики показывают, что по средним показателям мужчина и женщина в Англии заключают брак в 32,5 года и 30,6 лет соответственно