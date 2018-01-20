В России подешевел смартфон Samsung Galaxy Note 8

О том, что цены на популярный флагман Galaxy Note 8 выросли в России, сообщили представители веб-ресурса Hi-Tech Mail.Ru. На территории страны смартфон появился уже в начале осени 2017 года, и на тот момент стоимость мобильного телефона составляла 70 тысяч рублей. Таким образом, на данный момент цена флагмана уже находится на отметке в 45 тысяч рублей. При этом стоит отметить, что такие деньги просят за комплектацию со встроенным объемом памяти 64 Гб.Также важно указать, что совсем недавно Samsung Galaxy Note 8 смог стать одним из лучших мобильных Android-девайсов, поскольку представители ресурса Android Authority поместили устройство на вторую строчку списка.