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В России подешевел смартфон Samsung Galaxy Note 8
На российском рынке смартфонов подешевел южнокорейский флагман компании Samsung, девайс Galaxy Note 8. Изначально премьера устройства состоялась в конце прошедшего лета.

В России подешевел смартфон Samsung Galaxy Note 8


О том, что цены на популярный флагман Galaxy Note 8 выросли в России, сообщили представители веб-ресурса Hi-Tech Mail.Ru. На территории страны смартфон появился уже в начале осени 2017 года, и на тот момент стоимость мобильного телефона составляла 70 тысяч рублей. Таким образом, на данный момент цена флагмана уже находится на отметке в 45 тысяч рублей. При этом стоит отметить, что такие деньги просят за комплектацию со встроенным объемом памяти 64 Гб.

Также важно указать, что совсем недавно Samsung Galaxy Note 8 смог стать одним из лучших мобильных Android-девайсов, поскольку представители ресурса Android Authority поместили устройство на вторую строчку списка.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 17:00
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