Шерон Стоун страстно целовалась с неизвестным мужчиной

Еще некоторое время назад Шерон сетовала средствам массовой информации на то, что уже очень устала от любовных поражений, ссор и мучительных расставаний, в связи с чем полностью перестала искать себе того единственного. Но, исходя из недавних фотографий артистка, наверно, поменяла свое мнение и приняла решение очередной раз принять вызов у судьбы.На днях Стоун появилась на мероприятии, которое было связано с премьерой сериала «Мозайка» с молодым человеком брутальной внешности. После премьеры, выходя из кинотеатра, киноактриса страстно поцеловала его в губы. Лицо ее спутника хорошо разглядеть не было возможности, но тот факт, что он младше ее был очевиден. И это неудивительно, для Стоун это вполне нормально, иметь ухажера младше себя. У актрисы в прошлом тоже были отношения с мужчинами, которые младше ее, например, с Дэвидом Делуисом и Джаредом Лето, а Мартин Мик и вовсе мог годиться ей в сыновья.Стоит напомнить, что в течении длительного времени Шэрон Стоун не была замечена на красных дорожках в компании своих мужчин, она просто с ними не появлялась. А на недавнем мероприятии знаменитость пришла не с кавалером, а с Роаном – приемным сыном.