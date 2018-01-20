Надежность источников новостей в соцсети Facebook определят пользователи

Марк Цукерберг заметил, что уже со следующей недели, во время социальных опросов, разработчики попросят пользователей указать, какие данные из источников кажутся им достоверными. На основе таких ответов сформируют рейтинг. По мнению пользователей, источники, находящиеся в верхних строчках списка, имеющие надёжную информацию, получат доступ к новостной ленте на Facebook.Цукерберг уточнил, что ответы, предоставленные пользователями, которые не ознакомились с новостным источником, однако проголосовали, не станут в итоге учитываться. Также основатель Facebook заметил, что объемы поступающей информации в новостной ленте сокращаться не будут. Изменения внесли из-за возросшего количества дезинформации и поляризации.