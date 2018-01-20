Родившийся с мозгом наружу мальчик отметил десятилетие

Джейми Даниель из Великобритании родился в 2008 году с весом всего 1,1 килограмма. Медики отказались провести младенцу интенсивную терапию, потому как были уверены в том, что ребенок не проживет и часа после рождения. Однако мать новорожденного, несмотря на все уверения на бесполезность лечения, отправилась в больницу, где ребенку удалили выступающую часть мозга. Сейчас мальчик уже отметил свое десятилетие.Несмотря на проблемы в здоровье, церебральный паралич и недержание, мать называет Джейми счастливым ребенком и очень общительным. Ему нравится посещать школу, езда верхом и просмотр мультфильмов. У Джейми даже девушка есть, по имени Мэдди, страдающая синдромом Дауна.По словам хирурга Даниэля, такое случалось в последний раз в его практике около 20 лет назад. Врачам сложно определить, сможет ли мальчик когда-нибудь жить самостоятельно.Энцефалоцеле (мозговая грыжа) – врожденный порок развития головного мозга и черепа. При таком пороке из-за дефекта костной ткани часть головного мозга оказывается снаружи. Случаи рождения детей с таким пороком равны, примерно, один к пяти тысячам.