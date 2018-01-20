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Пищевая сода помогает беременным женщина избежать кесарева сечения – Ученые
Британские ученые выяснили, что пищевая сода помогает беременным женщинам избежать кесарева сечения. Результаты работ опубликованы в научных журналах.

Несмотря на безопасность хирургического вмешательства, после него часто возникают инфекции матки вместе с кровотечениями и образованиями тромбов. Во время исследования был сделан анализ состояния 200 будущих мам, испытывающих сложности перед родами. Одним участницам после выпитой воды с содой вводили окситоцин, после чего было отмечено, что напиток на 17% увеличил возможность естественного процесса.

Пищевая сода помогает беременным женщина избежать кесарева сечения – Ученые


Сода помогает матке нейтрализовать кислоту, облегчая ее сокращение. Сейчас 10% женщин, впервые ставших роженицами, сталкиваются с такими проблемами, а препарат не помогает вызвать схватки. Новый метод является безопасным и не вредит здоровью малыша.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:00
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