После пересадки костного мозга изменяется ДНК человека – Ученые

Стволовые клетки испытывают сложности во время адаптации, а потому они не способны воспроизводить здоровые аналоги, становясь виновниками возникновения онкологии. Часто пациентам на последних стадиях недуга медики предлагают замену частей тела для оживления генетического уровня, но риск повторного заражения организма при этом увеличиться на 45%.Это связано с частями структуры, в которой развивающиеся клетки могут возродить патологические штаммы. Сейчас ученые заняты поисками методов, позволяющих осуществлять трансплантацию веществ без вреда для ДНК. Однако пока результаты не могут порадовать их позитивом.