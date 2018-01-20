Дмитрий Сологуб: Нацбанк Украины может досрочно прекратить сотрудничества с МВФ
Правительство Украины не выполнилj последние 4 из 21 условия в проведении структурных реформ, потому 3-й транш пока не выплачивается - заявили представители МВФ. В ответ Дмитрий Сологуб, замглавы Нацбанка Украины сказал, что сотрудничество с этой финорганизацией может быть прекращено.
В середине текущего года украинский Нацбанк прекратит взаимодействие с МвФ. Про эту возможность рассказал журналистам Дмитрий Сологуб. Уже 3 года эта финорганизация предоставляет транши ($1,2 млрд перечислили Украине в 2015 и в 2017 году).
Официально отказ был обоснован нарушением обязательств по структурным реформам в управлении и экономике Украины. Правительство и Рада не пойдет на это, тем более накануне выборов в следующем году, даже в том случае, если 3-й транш на сумму в $600 млн (общая сумма достигает $2 млрд под 3% годовых) все-таки они решат выплатить.
В середине текущего года украинский Нацбанк прекратит взаимодействие с МвФ. Про эту возможность рассказал журналистам Дмитрий Сологуб. Уже 3 года эта финорганизация предоставляет транши ($1,2 млрд перечислили Украине в 2015 и в 2017 году).
Официально отказ был обоснован нарушением обязательств по структурным реформам в управлении и экономике Украины. Правительство и Рада не пойдет на это, тем более накануне выборов в следующем году, даже в том случае, если 3-й транш на сумму в $600 млн (общая сумма достигает $2 млрд под 3% годовых) все-таки они решат выплатить.
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Добавил: Valeriy Сегодня, 12:00