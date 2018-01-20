Ученые: Мужской контрацептив будет создан на основе яда для стрел африканских охотников

Он после попадания в тело жертвы вызывает судороги вместе с затруднением дыхания и нарушает кровообращение. Малые дозы убоина способны помочь человеку при аритмии или сердечном приступе, однако такие методы не применялись на практике. Китайские медики заметили, что яд способен блокировать оплодотворение из-за снижения активности сперматозоидов.Сейчас специалисты решили провести опыты на грызунах, чтобы после модификации токсина сделать аналог, помогающий воздействовать на ионные каналы. Только один препарат показал хорошие результаты и провел стерилизацию самцов без повреждения остальных органов. Это дало ученым надежду на создание такого аналога для человека.