Ученые: Мужской контрацептив будет создан на основе яда для стрел африканских охотников
Ученые в будущем создадут новый контрацептив для мужчин. В его основе будет использован яд для стрел африканских охотников.
Он после попадания в тело жертвы вызывает судороги вместе с затруднением дыхания и нарушает кровообращение. Малые дозы убоина способны помочь человеку при аритмии или сердечном приступе, однако такие методы не применялись на практике. Китайские медики заметили, что яд способен блокировать оплодотворение из-за снижения активности сперматозоидов.
Сейчас специалисты решили провести опыты на грызунах, чтобы после модификации токсина сделать аналог, помогающий воздействовать на ионные каналы. Только один препарат показал хорошие результаты и провел стерилизацию самцов без повреждения остальных органов. Это дало ученым надежду на создание такого аналога для человека.
Он после попадания в тело жертвы вызывает судороги вместе с затруднением дыхания и нарушает кровообращение. Малые дозы убоина способны помочь человеку при аритмии или сердечном приступе, однако такие методы не применялись на практике. Китайские медики заметили, что яд способен блокировать оплодотворение из-за снижения активности сперматозоидов.
Сейчас специалисты решили провести опыты на грызунах, чтобы после модификации токсина сделать аналог, помогающий воздействовать на ионные каналы. Только один препарат показал хорошие результаты и провел стерилизацию самцов без повреждения остальных органов. Это дало ученым надежду на создание такого аналога для человека.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:50