АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Богатые тоже воруют: Туристы не отказывают себе в удовольствии забрать из отеля различные вещи и поднять адреналин
EUR 69.40 USD 56.59
Курс валют на 20.01.2018

Ученые: Мужской контрацептив будет создан на основе яда для стрел африканских охотников
Ученые в будущем создадут новый контрацептив для мужчин. В его основе будет использован яд для стрел африканских охотников.

Он после попадания в тело жертвы вызывает судороги вместе с затруднением дыхания и нарушает кровообращение. Малые дозы убоина способны помочь человеку при аритмии или сердечном приступе, однако такие методы не применялись на практике. Китайские медики заметили, что яд способен блокировать оплодотворение из-за снижения активности сперматозоидов.

Ученые: Мужской контрацептив будет создан на основе яда для стрел африканских охотников


Сейчас специалисты решили провести опыты на грызунах, чтобы после модификации токсина сделать аналог, помогающий воздействовать на ионные каналы. Только один препарат показал хорошие результаты и провел стерилизацию самцов без повреждения остальных органов. Это дало ученым надежду на создание такого аналога для человека.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:50
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На Филиппинах дым проснувшегося вулкана принял
Ученые: Йогурт может стать виновником
Правительство распорядилось выделить бюджетникам
Пищевая сода помогает беременным женщина избежать
Пострадавшая девочка после нападения на школу в
В России IPhone X рухнул в цене ниже
Просмотреть все новости