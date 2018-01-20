В России IPhone X рухнул в цене ниже психологической отметки

Продажа iPhone X в России стартовала в конце осени прошлого года, когда новинку от Apple раскупали, как "горячие пирожки". Смартфон получил множество премиальных функций, в том числе знаменитую технологию Face ID. Полноценная конфигурация iPhone X стоила в районе 92 тыс., что не каждый покупатель готов был выложить за гаджет.В настоящий момент базовая версия "яблочного" флагмана распродается в среднем по цене в 80 тыс. руб. (в официальных точках продаж). Однако, хорошенько поискав на просторах сети, можно найти iPhone X с 64 Гб памяти за минимальную сумму в 59,4 тыс. руб. Столь значительная экономия позволит приобрести в дополнение к смартфону наушники или несколько чехлов.