Ученые: Вирус гриппа оказался крайне летучим
Группа ученых из Университета Мэрилэнда, США, на основании своих исследований пришла к заключению, что носитель вируса гриппа может заражать других не только кашляя и чихая, но и просто дыша. То есть вирус гриппа оказался крайне летучим.
Участвовавшие в исследовании, студенты университета с явными признаками заболевания, садились перед аппаратом для сбора аэрозолей и просто дышали в течение получаса, при этом чихая и кашляя.
По завершению эксперимента, ученые выяснили, что половина проб тех участников, которые не чихали и не кашляли, содержала вибрионы вируса. Просто, как объяснили специалисты, при чихании и кашле те же вибрионы разносятся дальше.
Участвовавшие в исследовании, студенты университета с явными признаками заболевания, садились перед аппаратом для сбора аэрозолей и просто дышали в течение получаса, при этом чихая и кашляя.
По завершению эксперимента, ученые выяснили, что половина проб тех участников, которые не чихали и не кашляли, содержала вибрионы вируса. Просто, как объяснили специалисты, при чихании и кашле те же вибрионы разносятся дальше.
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 12:30