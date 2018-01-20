Ученые: Вирус гриппа оказался крайне летучим

Участвовавшие в исследовании, студенты университета с явными признаками заболевания, садились перед аппаратом для сбора аэрозолей и просто дышали в течение получаса, при этом чихая и кашляя.По завершению эксперимента, ученые выяснили, что половина проб тех участников, которые не чихали и не кашляли, содержала вибрионы вируса. Просто, как объяснили специалисты, при чихании и кашле те же вибрионы разносятся дальше.