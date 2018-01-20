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Эмин Агаларов показал поклонникам первое фото с возлюбленной Аленой Гавриловой в Instagram
Музыкант долгое время считался самым завидным холостяком, но сейчас он решил изменить свою личную жизнь. Эмин Агаларов показал поклонникам первое фото с возлюбленной Аленой Гавриловой в Instagram.

Исполнитель написал небольшое сообщение на английском языке, упомянув о смертельной любви, перед которой невозможно устоять. Фанаты бурно отреагировали на такое известие и стали поздравлять Эмина Агаларова и его избранницу. Многие люди сразу пожелали паре счастья, после чего назвали девушку красавицей. Однако были некоторые лица, решившие перечислить причины, мешающие певцу быть рядом с этой особой.

Эмин Агаларов показал поклонникам первое фото с возлюбленной Аленой Гавриловой в Instagram


Они упомянули о его национальности, отметив, что бывшая супруга еще не вышла замуж, так что, согласно традициям, такие отношения не стоит выставлять напоказ. Также недоброжелатели назвали их греховной связью и подчеркнули, что им неприятно смотреть на Алену, а также посоветовали звезде найти себе достойную соотечественницу. Пользователи сетей позавидовали терпению их кумира, читающего столько критики в свой адрес, после чего тактично отвечающего на сообщения.

Эмин Агаларов показал поклонникам первое фото с возлюбленной Аленой Гавриловой в Instagram
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:00
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