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Поклонники осудили Любовь Успенскую за чрезмерную демонстрацию роскошной жизни
Певица часто любит показывать поклонникам свой достаток, но сейчас она решила порадовать их рецептом оригинальной праздничной закуски с черной икрой. Все осудили Любовь Успенскую за чрезмерную демонстрацию роскошной жизни и написали много негативных комментариев.

Многие подписчики отметили, что сейчас россияне переживают сложные времена, так что многие жители вообще забыли вкус этого деликатеса. Также некоторые лица были возмущены показом блюда на праздник Крещения, попросив Любовь Успенскую больше не публиковать такие сюжеты в блоге.

Поклонники осудили Любовь Успенскую за чрезмерную демонстрацию роскошной жизни


Пользователи сетей тоже отметили, что исполнительница сильно любит хвастаться своим образом жизни, после чего иронически назвали ее гурманом. Они заметили в бутербродах слои сала, покрытые икрой, а дальше упомянули о пире во время чумы. Сама артистка предпочла проигнорировать критику в свой адрес.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:10
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