СМИ: У Джоли романтические отношения с камбоджийским режиссером

В средствах массовой информации заметили, что голливудская звезда Джоли стала чаще появляться на светских вечеринках. Такое поведение связывают с новым романом актрисы с музыкантом из Камбоджи.После разрыва брачных уз Анджелины Джоли с Бредом Питтом прошло больше года. Но актриса, как она сама говорила, была не готова к новым отношениям и все свободное время посвятила детям.Но папарацци заметили, что звезда стала чаще появляться светских мероприятиях. Так, ее увидели в компании музыканта и режиссера Прача Ли. С ним актриса встретилась впервые, работая над кинолентой «Сначала они убили моего отца».Стало известно, что Анджелина Джоли представила Ли своим наследникам, с которыми режиссер быстро нашел общий язык.