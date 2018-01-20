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СМИ: У Джоли романтические отношения с камбоджийским режиссером
В СМИ просочилась информация о романтических отношениях актрисы Голливуда Анджелины Джоли. В этот раз папарацци приписали роман знаменитости с камбоджийским режиссером и музыкантом.

СМИ: У Джоли романтические отношения с камбоджийским режиссером


В средствах массовой информации заметили, что голливудская звезда Джоли стала чаще появляться на светских вечеринках. Такое поведение связывают с новым романом актрисы с музыкантом из Камбоджи.

После разрыва брачных уз Анджелины Джоли с Бредом Питтом прошло больше года. Но актриса, как она сама говорила, была не готова к новым отношениям и все свободное время посвятила детям.

Но папарацци заметили, что звезда стала чаще появляться светских мероприятиях. Так, ее увидели в компании музыканта и режиссера Прача Ли. С ним актриса встретилась впервые, работая над кинолентой «Сначала они убили моего отца».

Стало известно, что Анджелина Джоли представила Ли своим наследникам, с которыми режиссер быстро нашел общий язык.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 11:40
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