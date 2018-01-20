Стас Пьеха восхитил поклонников своим накаченным телом

Исполнитель позировал перед камерой с обнаженным торсом, назвав такое зрелище “вершиной пищевой цепочки”. Подписчики сразу написали много лестных комплиментов в адрес своего кумира, назвав Стаса Пьеху идеальным мужчиной. Многие люди тоже мечтают иметь столь совершенную фигуру и сразу стали советоваться с артистом, чем им лучше заняться.Женский пол отметили, что певец стал настолько привлекательным и мужественным, что перед ним не сможет устоять ни одна девушка. Сам он раньше признавался, что не всегда выглядел настолько привлекательно, но благодаря усердию и желанию можно добиться нужных результатов.