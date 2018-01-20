Стас Пьеха восхитил поклонников своим накаченным телом
Певец не скрывал от поклонников, что он любит вкусную еду, после чего приходится изнурять себя тренировками, чтобы поддерживать форму. Сейчас они были восхищены накаченным телом Стаса Пьехи, опубликовавшего фото в Instagram.
Исполнитель позировал перед камерой с обнаженным торсом, назвав такое зрелище “вершиной пищевой цепочки”. Подписчики сразу написали много лестных комплиментов в адрес своего кумира, назвав Стаса Пьеху идеальным мужчиной. Многие люди тоже мечтают иметь столь совершенную фигуру и сразу стали советоваться с артистом, чем им лучше заняться.
Женский пол отметили, что певец стал настолько привлекательным и мужественным, что перед ним не сможет устоять ни одна девушка. Сам он раньше признавался, что не всегда выглядел настолько привлекательно, но благодаря усердию и желанию можно добиться нужных результатов.
Исполнитель позировал перед камерой с обнаженным торсом, назвав такое зрелище “вершиной пищевой цепочки”. Подписчики сразу написали много лестных комплиментов в адрес своего кумира, назвав Стаса Пьеху идеальным мужчиной. Многие люди тоже мечтают иметь столь совершенную фигуру и сразу стали советоваться с артистом, чем им лучше заняться.
Женский пол отметили, что певец стал настолько привлекательным и мужественным, что перед ним не сможет устоять ни одна девушка. Сам он раньше признавался, что не всегда выглядел настолько привлекательно, но благодаря усердию и желанию можно добиться нужных результатов.