Создание спутниковой связи в Арктике потребует 62,6 млрд рублей

Весь проект проходит в рамках федеральной программы по развитию спутниковой связи гражданского назначения. Период действия документа рассчитан до 2025 года. Государство планирует выделить на данные цели порядка 75,76 млрд руб. Остальная сумма будет получена из внебюджетных источников.Для создания спутниковой группировки будет запущено порядка 5 аппаратов, выведенных на геостационарную орбиту. Еще 5 спутников доставят на высокоэллиптическую орбиту, что сформирует в Арктике спутниковую связь, интернет и телевещание.