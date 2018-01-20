Во время судебного заседания Никите Джигурде потребовалась помощь врачей из-за плохого самочувствия

Перед такими событиями его водитель рассказал СМИ, что артист придет в Мосгорсуд и надеется, что решение будет вынесено в его пользу. Во время слушания дела Никита Джигурда стал жаловаться на повышенное давление, отметив, что оно возникло из-за постоянной лжи его противников. Приехавшие врачи действительно зафиксировали у звезды проблемы со здоровьем, после чего сделали ему укол.Знаменитость назвал женщин ангелами, которым нужно целовать руки, однако в связи с непредвиденными обстоятельствами заседание было перенесено. Раньше он уже пережил гипертонический криз, отметив, что нуждается в постельном режиме.