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Во время судебного заседания Никите Джигурде потребовалась помощь врачей из-за плохого самочувствия
Актер продолжает бороться за наследство Людмилы Браташ несмотря на сильное сопротивление со стороны ее родственников. Однако во время очередного судебного заседания Никите Джигурде потребовалась помощь врачей из-за плохого самочувствия.

Перед такими событиями его водитель рассказал СМИ, что артист придет в Мосгорсуд и надеется, что решение будет вынесено в его пользу. Во время слушания дела Никита Джигурда стал жаловаться на повышенное давление, отметив, что оно возникло из-за постоянной лжи его противников. Приехавшие врачи действительно зафиксировали у звезды проблемы со здоровьем, после чего сделали ему укол.

Во время судебного заседания Никите Джигурде потребовалась помощь врачей из-за плохого самочувствия


Знаменитость назвал женщин ангелами, которым нужно целовать руки, однако в связи с непредвиденными обстоятельствами заседание было перенесено. Раньше он уже пережил гипертонический криз, отметив, что нуждается в постельном режиме.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:20
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