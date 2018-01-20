Инженеры запитают космические аппараты от магнитного поля Земли

Система мадридских ученых лежит в лоренцовом торможении, когда приводящий материал при падении в магнитном поле станет обладателем избыточного числа электронов, информирует портал университета. Во время подъема аппарата часть электронов уйдет в пространство. Эффект достигается посредством использования алюминиевой ленты несколько сантиметров шириной и длиной в километр. Из-за небольшой толщины металла вес ленты не будет критичным.Использование подобной технологии в космических аппаратах сделает невозможным формирование мусора на орбите, когда спутник по мере выработки своего ресурса постепенно снизится, сгорев в оболочке Земли. Одновременно технология позволит корректировать движение МКС и аналогичных станций.