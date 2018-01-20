Ученые: Самыми надоедливыми членами семьи стали матери вместе с сестрами и женами

Отношения с такими родственниками для многих людей стали поводом для тревоги, потому что от них может зависеть их жизнь, но также близкие люди раздражают во время общения своим несносным характером. Во время опроса выяснилось, что семейные отношения волнуют каждого индивидуума намного больше, чем связи с друзьями или незнакомыми лицами. Стало известно, что 15% особо испытывают сильный дискомфорт, находясь дома.Эксперты часто подчеркивали важность позитивных семейных связей, однако до сего момента никто не обращал внимания на негативные эмоции человека, мечтающего убежать подальше от такого окружения. Среди 1000 волонтеров каждый третий участник признался, что испытывает сильный стресс во время нахождения со своими родственницами, а также подобная проблема затрагивает категорию лиц разных полов.