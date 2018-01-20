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Ученые: Телевизор может стать виновником расстройства психики из-за негативной информации
Российские психиатры выяснили, что телевизор может стать виновником расстройства психики. Это связано с обилием негативной информации, агрессивно воздействующей на человеческие эмоции.

Они советуют людям сократить время просмотров голубых экранов и читать книги, а также общаться с друзьями и больше находиться на свежем воздухе. Чрезмерная нагрузка может вызвать стресс или стать причиной ментального расстройства, но справиться с такими факторами поможет спорт и новые хобби. Также ученые отметили, что вредные привычки и конфликты только спровоцируют нарушения психики.

Ученые: Телевизор может стать виновником расстройства психики из-за негативной информации


Сейчас постоянное напряжение и тревожность поражает каждого 10 жителя нашей планеты, а также становиться причиной плохой работы и ухудшает память. Если у человека есть такие симптомы, важно вовремя обратиться за помощью и поправить свое здоровье. Особенно это относится к осени и зимним дням, когда из-за малого количества солнечного света может развиваться депрессия.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:00
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