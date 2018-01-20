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Кроссовер Hyundai Tucson в России подешевел и получил новые комплектации
На российском рынке изменилась линейка комплектаций кроссовера Hyundai Tucson и теперь его можно приобрести в сборках Family, Primary, Dynamic, Lifestyle, High-Tech. Стоимость базовой модификации Hyundai Tucson стартует от 1 359 000 рублей.

Кроссовер Hyundai Tucson в России подешевел и получил новые комплектации


Базовая модификация Hyundai Tucson Primary оснащена силовым агрегатом объёмом 2,0 литра мощностью 150 лошадиных сил. Автомобиль комплектуется передним приводом и 6-диапазонным «автоматом». В оснащение базовой версии входят 17-дюймовые колёсные диски круиз-контроль, датчики света и аэрбеги.

Самая дорогая «топовая» модель Hyundai Tucson High-Tech будет предложена за 1 934 000 рублей. Данная модификация комплектуется дизельным агрегатом объёмом 2,0 литра производительностью 185 лошадиных сил. В оснащении автомобиля панорамная крыша, система отслеживания слепых зон и много других функций.

Для сравнения стоимость базовой модификации кроссовера Hyundai Tucson в России ранее составляла 1 449 900 рублей.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 10:50
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