АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Богатые тоже воруют: Туристы не отказывают себе в удовольствии забрать из отеля различные вещи и поднять адреналин
EUR 69.40 USD 56.59
Курс валют на 20.01.2018

Астрофизики: Колонисты Луны поселятся в пещерах
Астрофизики считают, что первые колонисты Луны смогут жить в пещерах вблизи полюсов спутника Земли. В данном регионе обнаружены запасы замороженной воды, что позволит переселенцам утолять жажду и прочие потребности.

Астрофизики: Колонисты Луны поселятся в пещерах


В начале текущего года группа ученых из Mars Institute и The SETI Institute объединили усилия, направив оборудование на Луну, что и позволило отыскать катакомбы на видимой стороне спутника недалеко от северного полюса. Лавовые трубки позволят защитить колонистов от вредного излучения, метеоритов, предоставив укрытие переселенцам с Земли без возведения особых конструкций.



Трубки внутри Луны сформированы примерно 3 млрд лет назад. Аналогичные образования существуют и на Марсе, поэтому ученые надеются отработать вариант с переселением человека на Луну. Впоследствии полученный опыт будет полезен и на Красной планете, где внутри лавовых структур могут сохраниться примитивные формы жизни.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 10:30
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На Филиппинах дым проснувшегося вулкана принял
Ученые: Йогурт может стать виновником
Правительство распорядилось выделить бюджетникам
Пищевая сода помогает беременным женщина избежать
Пострадавшая девочка после нападения на школу в
В России IPhone X рухнул в цене ниже
Просмотреть все новости