Астрофизики: Колонисты Луны поселятся в пещерах

В начале текущего года группа ученых из Mars Institute и The SETI Institute объединили усилия, направив оборудование на Луну, что и позволило отыскать катакомбы на видимой стороне спутника недалеко от северного полюса. Лавовые трубки позволят защитить колонистов от вредного излучения, метеоритов, предоставив укрытие переселенцам с Земли без возведения особых конструкций.Трубки внутри Луны сформированы примерно 3 млрд лет назад. Аналогичные образования существуют и на Марсе, поэтому ученые надеются отработать вариант с переселением человека на Луну. Впоследствии полученный опыт будет полезен и на Красной планете, где внутри лавовых структур могут сохраниться примитивные формы жизни.