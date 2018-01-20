Астрофизики: Колонисты Луны поселятся в пещерах
Астрофизики считают, что первые колонисты Луны смогут жить в пещерах вблизи полюсов спутника Земли. В данном регионе обнаружены запасы замороженной воды, что позволит переселенцам утолять жажду и прочие потребности.
В начале текущего года группа ученых из Mars Institute и The SETI Institute объединили усилия, направив оборудование на Луну, что и позволило отыскать катакомбы на видимой стороне спутника недалеко от северного полюса. Лавовые трубки позволят защитить колонистов от вредного излучения, метеоритов, предоставив укрытие переселенцам с Земли без возведения особых конструкций.
Трубки внутри Луны сформированы примерно 3 млрд лет назад. Аналогичные образования существуют и на Марсе, поэтому ученые надеются отработать вариант с переселением человека на Луну. Впоследствии полученный опыт будет полезен и на Красной планете, где внутри лавовых структур могут сохраниться примитивные формы жизни.
В начале текущего года группа ученых из Mars Institute и The SETI Institute объединили усилия, направив оборудование на Луну, что и позволило отыскать катакомбы на видимой стороне спутника недалеко от северного полюса. Лавовые трубки позволят защитить колонистов от вредного излучения, метеоритов, предоставив укрытие переселенцам с Земли без возведения особых конструкций.
Трубки внутри Луны сформированы примерно 3 млрд лет назад. Аналогичные образования существуют и на Марсе, поэтому ученые надеются отработать вариант с переселением человека на Луну. Впоследствии полученный опыт будет полезен и на Красной планете, где внутри лавовых структур могут сохраниться примитивные формы жизни.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 10:30