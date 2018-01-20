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Volkswagen Golf нового поколения начнут производить летом 2019 глда
Представители компании Volkswagen сообщили о сроках начала производства модели Golf восьмого поколения. Новый автомобиль Volkswagen Golf начнут выпускать в июне 2019 года, в данный проект было инвестировано 1,8 миллиарда евро.

Volkswagen Golf нового поколения начнут производить летом 2019 глда


Руководство компании Volkswagen рассчитывает на то, что новая генерация популярной модели Golf станет своеобразным «первооткрывателем» эры технологий автономного вождения. Восьмое поколение Volkswagen Golf оснастят различными современными системами.

По словам представителей бренда, новый Volkswagen Golf всегда будет находиться в режиме «онлайн». Ассистенты, входящие в оснащение автомобиля, обеспечат безопасность и обеспечат взаимодействие с онлайн-пространством.

В основу автомобиля ляжет модернизированная платформа MQB. Также автопроизводитель расширит линейку гибридными модификациями, сосредоточившись на вопросах экологичности.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 09:50
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