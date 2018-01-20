Volkswagen Golf нового поколения начнут производить летом 2019 глда

Руководство компании Volkswagen рассчитывает на то, что новая генерация популярной модели Golf станет своеобразным «первооткрывателем» эры технологий автономного вождения. Восьмое поколение Volkswagen Golf оснастят различными современными системами.По словам представителей бренда, новый Volkswagen Golf всегда будет находиться в режиме «онлайн». Ассистенты, входящие в оснащение автомобиля, обеспечат безопасность и обеспечат взаимодействие с онлайн-пространством.В основу автомобиля ляжет модернизированная платформа MQB. Также автопроизводитель расширит линейку гибридными модификациями, сосредоточившись на вопросах экологичности.