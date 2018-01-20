Нейросеть научили создавать картинки по ключевым словам
Специалисты корпорации Microsoft обучили нейросеть изображать картинку по текстовому ее описанию.
Благодаря стараниям Microsoft, искусственный интеллект «рисует» картинку, внимая словесному описанию. В основе такой системы лежит алгоритм, который учитывает ключевые слова будущей картинки. Отличие от прежних нейросетей состоит в том, что на этот раз ИИ анализирует каждое важное слово, пропуская мимо «воду» и таким образом детально прорабатывает рисунок.
Сообщается, что уникальная система пока только «учится» рисовать. Но ее успехи по точности превосходят ее прежних сестер на 170%.
Благодаря стараниям Microsoft, искусственный интеллект «рисует» картинку, внимая словесному описанию. В основе такой системы лежит алгоритм, который учитывает ключевые слова будущей картинки. Отличие от прежних нейросетей состоит в том, что на этот раз ИИ анализирует каждое важное слово, пропуская мимо «воду» и таким образом детально прорабатывает рисунок.
Сообщается, что уникальная система пока только «учится» рисовать. Но ее успехи по точности превосходят ее прежних сестер на 170%.
Наука
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:40