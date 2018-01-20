АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Богатые тоже воруют: Туристы не отказывают себе в удовольствии забрать из отеля различные вещи и поднять адреналин
EUR 69.40 USD 56.59
Курс валют на 20.01.2018

Нейросеть научили создавать картинки по ключевым словам
Специалисты корпорации Microsoft обучили нейросеть изображать картинку по текстовому ее описанию.
Нейросеть научили создавать картинки по ключевым словам


Благодаря стараниям Microsoft, искусственный интеллект «рисует» картинку, внимая словесному описанию. В основе такой системы лежит алгоритм, который учитывает ключевые слова будущей картинки. Отличие от прежних нейросетей состоит в том, что на этот раз ИИ анализирует каждое важное слово, пропуская мимо «воду» и таким образом детально прорабатывает рисунок.

Сообщается, что уникальная система пока только «учится» рисовать. Но ее успехи по точности превосходят ее прежних сестер на 170%.
Наука
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:40
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Йогурт может стать виновником
Правительство распорядилось выделить бюджетникам
Пищевая сода помогает беременным женщина избежать
Пострадавшая девочка после нападения на школу в
В России IPhone X рухнул в цене ниже
Ученые: Вирус гриппа оказался крайне летучим
Просмотреть все новости