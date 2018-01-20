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Выпущенная из питомника Сочи самка леопарда погибла
Выпущенная в естественную среду обитания из питомника Сочи самка леопарда Виктория погибла.
Выпущенная из питомника Сочи самка леопарда погибла


Когда Викторию выпускали из лесопитомника, ей надели ошейник. Именно по нему животное впоследствии и опознали. Самка хищника так и не смогла приспособиться к условиям дикой природы.

Стало известно, что хищник погиб в горах под Сочи. Виктория даже успела заслужить славу «воришки»: у жителей одного из поселков она таскала кур.

Когда леопарда обнаружили мертвым, специалисты заметили, что следов от ранений у зверя нет. Тогда ученые сделали вывод о том, что леопард погиб в результате неудачной охоты. Скорее всего, хищник напал на крупное животное вроде кабана или оленя. Но в этот раз для самки леопарда охота закончилась ее гибелью. Как говорят ученые – так проявился жестокий естественный отбор в природе.
Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:30
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