Выпущенная из питомника Сочи самка леопарда погибла

Когда Викторию выпускали из лесопитомника, ей надели ошейник. Именно по нему животное впоследствии и опознали. Самка хищника так и не смогла приспособиться к условиям дикой природы.Стало известно, что хищник погиб в горах под Сочи. Виктория даже успела заслужить славу «воришки»: у жителей одного из поселков она таскала кур.Когда леопарда обнаружили мертвым, специалисты заметили, что следов от ранений у зверя нет. Тогда ученые сделали вывод о том, что леопард погиб в результате неудачной охоты. Скорее всего, хищник напал на крупное животное вроде кабана или оленя. Но в этот раз для самки леопарда охота закончилась ее гибелью. Как говорят ученые – так проявился жестокий естественный отбор в природе.