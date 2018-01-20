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Из-за Тимура Еремеева дочь Мишулина оказалась в суде
Дочь Спартака Мишулина Карина и его незаконнорожденный сын Тимур Еремеев продолжают разбирательства в судебных залах.
Из-за Тимура Еремеева дочь Мишулина оказалась в суде


В конце ушедшего года публика убедилась, что Тимур Еремеев - непризнанный сын Спартака Мишулина. При жизни актер сына не признал, но ДНК-тест засвидетельствовал звездное родство. Теперь брат и сестра разбираются в суде.

Как рассказал актер в одном из выпусков «Пусть говорят», после проведенного ДНК-теста Карина Мишулина и ее мать считали, что все это не может быть правдой. И обретенная сестра, отозвав свой иск к Еремееву, стала судиться с ним через свою мать, добившись в суде разрешения представлять ее интересы.

По поводу такого поворота Тимур заявил, что он разочарован и в очередной раз обманулся в людях. По его словам, Карина всячески показывала готовность иск отозвать, а на деле оказалось, что все ее слова про «мир» были просто затягиванием времени.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:20
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