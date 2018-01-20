Из-за Тимура Еремеева дочь Мишулина оказалась в суде

В конце ушедшего года публика убедилась, что Тимур Еремеев - непризнанный сын Спартака Мишулина. При жизни актер сына не признал, но ДНК-тест засвидетельствовал звездное родство. Теперь брат и сестра разбираются в суде.Как рассказал актер в одном из выпусков «Пусть говорят», после проведенного ДНК-теста Карина Мишулина и ее мать считали, что все это не может быть правдой. И обретенная сестра, отозвав свой иск к Еремееву, стала судиться с ним через свою мать, добившись в суде разрешения представлять ее интересы.По поводу такого поворота Тимур заявил, что он разочарован и в очередной раз обманулся в людях. По его словам, Карина всячески показывала готовность иск отозвать, а на деле оказалось, что все ее слова про «мир» были просто затягиванием времени.