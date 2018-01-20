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Певец Шура рассказал, куда ему вшили секретное средство от алкоголизма
Александр Медведев, псевдоним «Шура» которого более известен для любителей музыки, разоткровенничался насчет алкоголизма и волшебной ампулы.
Певец Шура рассказал, куда ему вшили секретное средство от алкоголизма


Удачно прооперировавшись и даже успев создать ансамбль «ШУРАновские бабушки», певец не останавливается. Теперь он решил поделиться с поклонниками некоторыми интимными подробностями. Оказывается, распрощаться с алкоголем певцу помогла «ампула в попе». Именно туда четыре месяца назад доктора вшили секретное снадобье, которая отбивает охоту к спиртному напрочь. По крайне мере таков эффект у Шуры.

Александр объяснил, что подобным радикальным средством его заставили воспользоваться коллеги.

Откровенно рассказал певец и о своем уходе со сцены на пике популярности: тогда у него была обнаружена онкология, уже с метастазами. Экстренно была назначена операция и уже через неделю после установления диагноза Шура лежал под скальпелем хирурга. В результате операции артист лишился одного яичка. Но, по его же словам, «нужно это пройти и жить дальше».
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:12
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