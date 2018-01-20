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Младшая сестра Жанны Фриске Наталья решила вернуться на сцену
Наталья Фриске, сестра и коллега по цеху знаменитой Жанны Фриске, приняла решение возобновить свою музыкальную карьеру.
Младшая сестра Жанны Фриске Наталья решила вернуться на сцену


О своем решении Наталья объявила в Instagram. Партнером Фриске на поп-сцене будет экс-вокалист «Турбомоды» Александр Попов. Кстати, Попов признался, что это именно он уговорил бывшую «Блестящую» вернуться на сцену. Пара даже успела записать новый сингл «Две планеты», автором которого стал небезызвестный Сергей Богданов.

Александр поделился, как он познакомился с младшей сестрой известной певицы. В тот день был благотворительный концерт памяти Наташиной старшей сестры Жанны, там они встретились и познакомились. Вскоре молодой человек познакомился и с ее родителями.

Подписчики посчитали такую новость отличной, пожелали дуэту удачи. И оценили новую песню на «отлично».
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 08:08
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