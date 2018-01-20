Анастасию Мельникову после страшной аварии парализовало
Полюбившаяся всем актриса из сериала «Менты» Анастасия Мельникова оказалась парализованной после страшного ДТП, которое ей довелось пережить.
Звезда детективных сериалов, будучи гостьей программы Киры Прошутинской, поделилась, что однажды попала в жуткую аварию. Тогда она оказалась на грани жизни и смерти. Медики определили у актрисы полную потерю памяти и речи. Некоторое время позитивных сдвигов в состоянии знаменитости не просматривалось, а прогнозы докторов были печальными.
Но общие старания медиков и родных артистки дали свои плоды: потихоньку Анастасия встала на ноги, а вскорости вновь радовала своих зрителей на театральных подмостках и на телеэкране.
Звезда детективных сериалов, будучи гостьей программы Киры Прошутинской, поделилась, что однажды попала в жуткую аварию. Тогда она оказалась на грани жизни и смерти. Медики определили у актрисы полную потерю памяти и речи. Некоторое время позитивных сдвигов в состоянии знаменитости не просматривалось, а прогнозы докторов были печальными.
Но общие старания медиков и родных артистки дали свои плоды: потихоньку Анастасия встала на ноги, а вскорости вновь радовала своих зрителей на театральных подмостках и на телеэкране.