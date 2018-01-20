Анастасию Мельникову после страшной аварии парализовало

Звезда детективных сериалов, будучи гостьей программы Киры Прошутинской, поделилась, что однажды попала в жуткую аварию. Тогда она оказалась на грани жизни и смерти. Медики определили у актрисы полную потерю памяти и речи. Некоторое время позитивных сдвигов в состоянии знаменитости не просматривалось, а прогнозы докторов были печальными.Но общие старания медиков и родных артистки дали свои плоды: потихоньку Анастасия встала на ноги, а вскорости вновь радовала своих зрителей на театральных подмостках и на телеэкране.