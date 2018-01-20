Мэрайя Кэри снова появилась в мини наряде

Исполнительница Мэрайя Кэри, которая обладает достаточно пышными формами, не стесняется своего тела и предпочитает носить откровенные наряды. А совсем недавно певицу сфотографировали возле одного из самых дорогих ресторанов, который находится в Лос-Анджелесе в коротком платье черного цвета.В завершении своего образа исполнительница надела короткое пальто, которое выглядело как балахон и изысканные ботильоны на высоченном каблуке. Из ресторана певица выходила, держась за ручку со своим молодым человеком Брайаном Танаки, который младше своей возлюбленной на тринадцать лет.Знаменитость, исходя из ее откровенных нарядов, совершенно не смущает неидеальная фигура. 47-летняя певица совершенно не стесняется своих форм и всегда подчеркивает свою фигуру.Но бывают моменты, когда певица выглядит достойно. Например, на недавнее мероприятие знаменитость пришла в очень элегантном платье черного цвета.