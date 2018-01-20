Мэрайя Кэри снова появилась в мини наряде
Мэрайя Кэри так же как и большинство знаменитостей любит выставлять напоказ свое тело в достаточно открытых нарядах. Зачастую это происходит не только на красных дорожках, но и в обыденной жизни. Судя по всему, мини – это самый любимый наряд звезд. В гардеробе красотки огромное количество юбок и платьев, очень короткой длины. Даже отсутствие идеальной фигуры не заставляет задуматься певицу о смене имиджа.
Исполнительница Мэрайя Кэри, которая обладает достаточно пышными формами, не стесняется своего тела и предпочитает носить откровенные наряды. А совсем недавно певицу сфотографировали возле одного из самых дорогих ресторанов, который находится в Лос-Анджелесе в коротком платье черного цвета.
В завершении своего образа исполнительница надела короткое пальто, которое выглядело как балахон и изысканные ботильоны на высоченном каблуке. Из ресторана певица выходила, держась за ручку со своим молодым человеком Брайаном Танаки, который младше своей возлюбленной на тринадцать лет.
Знаменитость, исходя из ее откровенных нарядов, совершенно не смущает неидеальная фигура. 47-летняя певица совершенно не стесняется своих форм и всегда подчеркивает свою фигуру.
Но бывают моменты, когда певица выглядит достойно. Например, на недавнее мероприятие знаменитость пришла в очень элегантном платье черного цвета.
Исполнительница Мэрайя Кэри, которая обладает достаточно пышными формами, не стесняется своего тела и предпочитает носить откровенные наряды. А совсем недавно певицу сфотографировали возле одного из самых дорогих ресторанов, который находится в Лос-Анджелесе в коротком платье черного цвета.
В завершении своего образа исполнительница надела короткое пальто, которое выглядело как балахон и изысканные ботильоны на высоченном каблуке. Из ресторана певица выходила, держась за ручку со своим молодым человеком Брайаном Танаки, который младше своей возлюбленной на тринадцать лет.
Знаменитость, исходя из ее откровенных нарядов, совершенно не смущает неидеальная фигура. 47-летняя певица совершенно не стесняется своих форм и всегда подчеркивает свою фигуру.
Но бывают моменты, когда певица выглядит достойно. Например, на недавнее мероприятие знаменитость пришла в очень элегантном платье черного цвета.