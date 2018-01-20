3D-печать позволила упростить производство компактных химических реакторов

В настоящих условиях, лекарства и другие вещества синтезируют на больших агрегатах химических заводов, посредством цепочек из массивных химических реакторов, каждым из которых управляется отдельная стадия синтеза любого вещества.Химиками Университета Глазго, под руководством Лероя Кронина (Leroy Cronin), предложен новый подход для упрощенного синтеза определенных веществ. Эффективность предложенного подхода исследователи продемонстрировали на примере создания нескольких реакторов, синтезирующих баклофен - лекарственное средство, оказывающее миорелаксирующие действия. Причем распечатаны они были на простом 3D-принтере, из полипропилена. Данный материал был выбран химиками по причине его достаточно высокой инертности, а так же возможности применить в 3D-принтерах.Химиками отмечено, что проведенный успешный эксперимент синтеза имеет меньшую эффективность, в отличие от использования колб из обычного стекла. Обосновали они это действием более шероховатой поверхности печатного полипропилена, которая задержала доли промежуточных веществ.