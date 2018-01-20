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3D-печать позволила упростить производство компактных химических реакторов
Исследователям удалось упростить с помощью 3D-печати создание установок химического синтеза, придав им компактные размеры. В результате собрана библиотека небольших моделей реакторов, на основе которых будет разработан единый синтезирующий аппарат, распечатанный учеными на 3D-принтере. Авторами был продемонстрирован работоспособный вариант подобного метода, для примера использовали синтез баклофена. Такой способ позволит создавать лекарственные препараты прямо на территории больниц, рассказали ученые в публикациях для журнала Science.

В настоящих условиях, лекарства и другие вещества синтезируют на больших агрегатах химических заводов, посредством цепочек из массивных химических реакторов, каждым из которых управляется отдельная стадия синтеза любого вещества.
3D-печать позволила упростить производство компактных химических реакторов


Химиками Университета Глазго, под руководством Лероя Кронина (Leroy Cronin), предложен новый подход для упрощенного синтеза определенных веществ. Эффективность предложенного подхода исследователи продемонстрировали на примере создания нескольких реакторов, синтезирующих баклофен - лекарственное средство, оказывающее миорелаксирующие действия. Причем распечатаны они были на простом 3D-принтере, из полипропилена. Данный материал был выбран химиками по причине его достаточно высокой инертности, а так же возможности применить в 3D-принтерах.

Химиками отмечено, что проведенный успешный эксперимент синтеза имеет меньшую эффективность, в отличие от использования колб из обычного стекла. Обосновали они это действием более шероховатой поверхности печатного полипропилена, которая задержала доли промежуточных веществ.
Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:23
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