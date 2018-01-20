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Зрители назвали сто лучших фильмов всех времен
Право голоса составить сотню лучших фильмов за всю историю кинематографии отдано не кинокритикам, а именно зрителям, тем, кто любит кино, разбирается в нем.

Зрители назвали сто лучших фильмов всех времен


Результаты этого опроса интрнет-портал IndieWire (сайт, публикующий статьи, интервью, рецензии, отзывы, блоги авторитетных авторов со всего мира относительно кино-, телеиндустрии) разместил на своей онлайн-страничке.

По версии кинофанов, состоянием на январь 2018 года лидерство отдано музыкальному фильму производства 1939 года «Волшебник страны Оз» режиссера Виктора Флеминга. На второй позиции расположилась детективная драма «Гражданин Кейн» (1941), 25-летнего режиссера Орсона Уэллса. И сам же, кстати, снимался в киноленте. Третье место – у фильма ужасов «Прочь» (2017), который снял Джордан Пил.

В первую десятку, кроме того, вошли постапокалиптический боевик «Безумный Макс: дорога ярости» (2015) австралийского режиссера Джорджа Миллера и анимационный фильм «Головоломка» (2015).

Кинокартина «Крестный отец» оказалась на 12 месте.
Культура
Добавил: George21 Сегодня, 07:08
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