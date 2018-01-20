Зрители назвали сто лучших фильмов всех времен

Результаты этого опроса интрнет-портал IndieWire (сайт, публикующий статьи, интервью, рецензии, отзывы, блоги авторитетных авторов со всего мира относительно кино-, телеиндустрии) разместил на своей онлайн-страничке.По версии кинофанов, состоянием на январь 2018 года лидерство отдано музыкальному фильму производства 1939 года «Волшебник страны Оз» режиссера Виктора Флеминга. На второй позиции расположилась детективная драма «Гражданин Кейн» (1941), 25-летнего режиссера Орсона Уэллса. И сам же, кстати, снимался в киноленте. Третье место – у фильма ужасов «Прочь» (2017), который снял Джордан Пил.В первую десятку, кроме того, вошли постапокалиптический боевик «Безумный Макс: дорога ярости» (2015) австралийского режиссера Джорджа Миллера и анимационный фильм «Головоломка» (2015).Кинокартина «Крестный отец» оказалась на 12 месте.