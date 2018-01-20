Вера Брежнева поделилась видеороликом со съёмочной площадки

На видеоролике Брежнева в шутку показала поклонникам всю процедуру съемок своей последней музыкальной композиции. На видео знаменитость с азартом выполняет музыкальные движения под свою песню на стоянке для автомашин. А за кадром слышатся голоса товарищей девушки.Прекрасное настроение и шквал положительных эмоций, которые получили от движений своей обожаемой певицы не оставили поклонников Веры Брежневой безразличными. Этот видеоролик в кротчайшие сроки насобирал более миллиона просмотров и большое количество восхищенных комментариев.Пользователи сразу начали называть Веру Брежневу прекрасной и замечательной артисткой, которая всегда заряжает положительными эмоциями. Поклонники отметили, что исполнительница обладает огромнейшим талантом, что она самая замечательная, задорная и открытая. Они поблагодарили красотку за то, что получили позитив, а танец вышел бесподобный.