Вера Брежнева поделилась видеороликом со съёмочной площадки
Исполнительница Вера Брежнева похвасталась видеороликом, на котором было изображено, как проходила съемка клипа на композицию «Ты мой человек». Этот ролик знаменитость выставила на своей официальной страничке в социальной сети Instagram и как выяснилось, оно получилось безумно популярным и в кротчайшие сроки насобирало более миллиона лайков.
На видеоролике Брежнева в шутку показала поклонникам всю процедуру съемок своей последней музыкальной композиции. На видео знаменитость с азартом выполняет музыкальные движения под свою песню на стоянке для автомашин. А за кадром слышатся голоса товарищей девушки.
Прекрасное настроение и шквал положительных эмоций, которые получили от движений своей обожаемой певицы не оставили поклонников Веры Брежневой безразличными. Этот видеоролик в кротчайшие сроки насобирал более миллиона просмотров и большое количество восхищенных комментариев.
Пользователи сразу начали называть Веру Брежневу прекрасной и замечательной артисткой, которая всегда заряжает положительными эмоциями. Поклонники отметили, что исполнительница обладает огромнейшим талантом, что она самая замечательная, задорная и открытая. Они поблагодарили красотку за то, что получили позитив, а танец вышел бесподобный.
На видеоролике Брежнева в шутку показала поклонникам всю процедуру съемок своей последней музыкальной композиции. На видео знаменитость с азартом выполняет музыкальные движения под свою песню на стоянке для автомашин. А за кадром слышатся голоса товарищей девушки.
Прекрасное настроение и шквал положительных эмоций, которые получили от движений своей обожаемой певицы не оставили поклонников Веры Брежневой безразличными. Этот видеоролик в кротчайшие сроки насобирал более миллиона просмотров и большое количество восхищенных комментариев.
Пользователи сразу начали называть Веру Брежневу прекрасной и замечательной артисткой, которая всегда заряжает положительными эмоциями. Поклонники отметили, что исполнительница обладает огромнейшим талантом, что она самая замечательная, задорная и открытая. Они поблагодарили красотку за то, что получили позитив, а танец вышел бесподобный.