Экс-жена Андрея Гайдуляна слишком похудела после расставания с ним

По рассказам Очиловой, в течение ушедших пяти лет она всеми силами пыталась скинуть ненужные килограммы, придерживаясь строжайших диет. Физические нагрузки имели краткосрочное действие, ведь спустя недолгое время экс-супруга Андрея вновь набирала лишний вес. Но все-таки позже девушка приняла решение придерживаться здорового питания. И теперь она смело может похвастаться своим преображением. Вот на днях Диана сделала коллаж, где красуется перед зеркалом и при этом фотографируется, меняя различные позы и выражение лица. На снимке Очилова позировала в трусиках и кофте, которую приподняла немного, чтобы лучше продемонстрировать свой подтянутый живот.Под фотографией Диана написала, что ранее отрицательно относилась к худым девушкам, теперь и сама к таковым относится. Читатели не могли остаться равнодушными к таким переменам и тут же принялись писать комментарии. В них они спрашивали, каким образом Диана смогла добиться таких потрясающих результатов.