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Экс-жена Андрея Гайдуляна слишком похудела после расставания с ним
Бывшая жена Андрея Гайдуляна Диана Очилова на своей страничке в соцсети Instagram выложила на всеобщее обозрение новый снимок, на котором выставила напоказ факт своего похудения. Внимательные поклонники сосредоточили свой взор на то, что девушка чересчур похудела после разрыва с телезвездой «Универа».

Экс-жена Андрея Гайдуляна слишком похудела после расставания с ним


По рассказам Очиловой, в течение ушедших пяти лет она всеми силами пыталась скинуть ненужные килограммы, придерживаясь строжайших диет. Физические нагрузки имели краткосрочное действие, ведь спустя недолгое время экс-супруга Андрея вновь набирала лишний вес. Но все-таки позже девушка приняла решение придерживаться здорового питания. И теперь она смело может похвастаться своим преображением. Вот на днях Диана сделала коллаж, где красуется перед зеркалом и при этом фотографируется, меняя различные позы и выражение лица. На снимке Очилова позировала в трусиках и кофте, которую приподняла немного, чтобы лучше продемонстрировать свой подтянутый живот.

Под фотографией Диана написала, что ранее отрицательно относилась к худым девушкам, теперь и сама к таковым относится. Читатели не могли остаться равнодушными к таким переменам и тут же принялись писать комментарии. В них они спрашивали, каким образом Диана смогла добиться таких потрясающих результатов.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 22:55
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