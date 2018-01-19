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Частные компании в США выиграли космическую гонку в 2017 году
По данным CNBC, 120 предприятий в прошлом году вложили около $ 3,9 млрд в коммерческие космические компании, в связи с чем 2017 год был обозначен «годом коммерческого запуска». По оценкам инвестиционной фирмы Space Angels, на рынке сейчас около 303 коммерческих космических компаний, около одной пятой в основном разрабатываются посадочные устройства и технологии запуска.

Частные компании в США выиграли космическую гонку в 2017 году


Особенно впечатляет то, что ракеты, разработанные коммерческими космическими компаниями, уже могут быть более эффективными, чем их правительственные коллеги: процент успешности запуска для правительственных ракет (в том числе малых, средних и тяжелых) колеблется от 83% до 96%, в то время как коммерческие ракеты имеют успех колеблется от 88% до 99%.

Кроме того, Space Angels оценил ракеты в разработке как частными, так и правительственными программами и обнаружил, что частные компании достигнут нового рубежа в пусковой мощности (500 000 килограммов) примерно на одну треть от цены - 4,2 млрд. долл. по сравнению с правительственными программами - 6,6 млрд долларов.

С новыми технологиями, которые уже работают в целях создания марсианских колоний, всплеск новых компаний и инвесторов, присоединяющихся к космической гонке, означает, что на арену изучения космоса, кроме Илона Маска, подталкивающего людей к изучению звезд, выйдут принципиально новые лица с идеями пространственного туризма, добычи ископаемых с астероидов и поиска чужой жизни. Вот что ждет астронавтов следующего поколения.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 22:19
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