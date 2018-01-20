Названа цена билета на вечеринку Трампа в честь первого года президентства

По данным Bloomberg (американская компания, один из двух ведущих мировых провайдеров информации в области финансов, предназначенной профессиональным участникам финансовых рынков), желающие побыть на президентской вечеринке 20 января, должны быть готовы выложить за билет на двоих 100 тысяч долларов. Гости должны знать, что стоимость входного документа дает право на ужин и сфотографироваться с главой государства.А двести пятьдесят тысяч долларов предоставляют возможность иметь место за одним столиком с лидером современных Соединенных Штатов.Согласно социологическим опросам накануне выборной кампании Дональду Трампу (кандидат от Республиканской партии) мало кто прочил победу в борьбе с демократкой Хиллари Клинтон. Но, тем не менее, 20 января прошлого года состоялась его инаугурация.