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Смольный собирается оснастить все школы Петербурга металлодетекторами
После известий об очередном происшествии в школе, комитет образования Петербурга решил оснастить все школы металлодетекторами.
Смольный собирается оснастить все школы Петербурга металлодетекторами


Хотя в самом комитете попросили журналиста интернет-издания не связывать нововведение в Петербурге и школьные ЧП в других городах. Но как бы то ни было, на сегодняшний день из 700 городских школ только в 156 есть металлоискатели и используют их пока только во время проведения ЕГЭ. В 220 школах есть пропускные турникеты. Кнопка тревоги и охрана присутствуют во всех учебных заведениях.

Чиновники от образования заявляют, что в самом скором времени металлодетекторы появятся во всех школах. Сейчас проходит паспортизация общеобразовательных заведений, а по результатам этого мероприятия будет куплено оборудование, необходимое для обеспечения безопасности.
Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 08:30
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