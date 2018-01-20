Смольный собирается оснастить все школы Петербурга металлодетекторами

Хотя в самом комитете попросили журналиста интернет-издания не связывать нововведение в Петербурге и школьные ЧП в других городах. Но как бы то ни было, на сегодняшний день из 700 городских школ только в 156 есть металлоискатели и используют их пока только во время проведения ЕГЭ. В 220 школах есть пропускные турникеты. Кнопка тревоги и охрана присутствуют во всех учебных заведениях.Чиновники от образования заявляют, что в самом скором времени металлодетекторы появятся во всех школах. Сейчас проходит паспортизация общеобразовательных заведений, а по результатам этого мероприятия будет куплено оборудование, необходимое для обеспечения безопасности.