Полина Гагарина показала поклонникам свою комнату перед отпуском

Перед сборами исполнительница советовалась с подписчиками относительно путешествия с детьми и вещами, но потом стала жаловаться на нервы и описала ситуацию, сложившуюся в ее доме. Полина Гагарина шутливо задала вопрос по поводу служб, собирающих чемоданы, после чего отметила, что у нее язык на плечах и волосы не уложены в прическу. Затем звезда заочно поставила памятник матерям, имеющим двух ребят, попросив в конце дать ей валидол.Поклонники стали писать позитивные сообщения, предложив свои варианты сборов вещей, а также упомянули о своих переживаниях перед отдыхом. Данная ситуация прекрасно знакома людям, так что после сильных переживаний артистка смогла взять себя в руки и сейчас радуется жизни на Бали.