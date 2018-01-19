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Полина Гагарина показала поклонникам свою комнату перед отпуском
Полина Гагарина не смогла насладиться отпуском во время праздников, так что решила наверстать упущенные моменты. Певица показала поклонникам свою комнату перед грядущими событиями, опубликовав снимок в Instagram.

Перед сборами исполнительница советовалась с подписчиками относительно путешествия с детьми и вещами, но потом стала жаловаться на нервы и описала ситуацию, сложившуюся в ее доме. Полина Гагарина шутливо задала вопрос по поводу служб, собирающих чемоданы, после чего отметила, что у нее язык на плечах и волосы не уложены в прическу. Затем звезда заочно поставила памятник матерям, имеющим двух ребят, попросив в конце дать ей валидол.

Полина Гагарина показала поклонникам свою комнату перед отпуском


Поклонники стали писать позитивные сообщения, предложив свои варианты сборов вещей, а также упомянули о своих переживаниях перед отдыхом. Данная ситуация прекрасно знакома людям, так что после сильных переживаний артистка смогла взять себя в руки и сейчас радуется жизни на Бали.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:53
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