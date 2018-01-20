Анна Хилькевич удивила поклонников предложением жителям Якутии приехать к ней на Таиланд

Она отметила, что сильное похолодание заставило ее переживать за людей, так что они могут последовать примеру звезды и тоже насладиться солнечными днями. Однако подписчики не поняли смысл шутки Анны Хилькевич, после чего написали много негативных комментариев.Некоторые люди назвали такое сообщение издевательством, после чего попросили артистку оплатить проезд. Также пользователи сетей посоветовали знаменитости не сыпать им соль на рану, потому что это совсем не весело.