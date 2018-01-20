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Анна Хилькевич удивила поклонников предложением жителям Якутии приехать к ней на Таиланд
Актриса часто заводит поклонников в тупик своими идеями, но сейчас они были удивлены последним постом, опубликованным в Instagram. Анна Хилькевич предложила жителям Якутии приехать к ней на Таиланд.

Она отметила, что сильное похолодание заставило ее переживать за людей, так что они могут последовать примеру звезды и тоже насладиться солнечными днями. Однако подписчики не поняли смысл шутки Анны Хилькевич, после чего написали много негативных комментариев.

Анна Хилькевич удивила поклонников предложением жителям Якутии приехать к ней на Таиланд


Некоторые люди назвали такое сообщение издевательством, после чего попросили артистку оплатить проезд. Также пользователи сетей посоветовали знаменитости не сыпать им соль на рану, потому что это совсем не весело.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:30
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