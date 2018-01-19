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Американская актриса опубликовала интимные фото и заявила о домогательствах
20-летняя Актриса Белла Торн призналась, что в юном возрасте подвергалась домогательствам интимного характера.

Белла Торн известна по фильму "Ужасы Амитивилля: Пробуждение". Она глобально заявила о том, что нужно поддержать жертв насилия. До этого в социальной сети она рассказала про ситуацию насилия с ее участием примерно в 14-летнем возрасте.

Американская актриса опубликовала интимные фото и заявила о домогательствах


Но в один момент она собралась с силами и заперла дверь, под которой просидела долгое время. И после этого случая она не позволяет к себе приставать.

Хотя можно заметить, что ее страничка просто кишит фотографиями интимного характера. Американская актриса демонстрирует свое тело в нижнем белье, и на публику появляется в очень откровенных нарядах не скрывая свои прелести.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Анастасия Каминская Вчера, 23:05
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