Американская актриса опубликовала интимные фото и заявила о домогательствах

Белла Торн известна по фильму "Ужасы Амитивилля: Пробуждение". Она глобально заявила о том, что нужно поддержать жертв насилия. До этого в социальной сети она рассказала про ситуацию насилия с ее участием примерно в 14-летнем возрасте.Но в один момент она собралась с силами и заперла дверь, под которой просидела долгое время. И после этого случая она не позволяет к себе приставать.Хотя можно заметить, что ее страничка просто кишит фотографиями интимного характера. Американская актриса демонстрирует свое тело в нижнем белье, и на публику появляется в очень откровенных нарядах не скрывая свои прелести.